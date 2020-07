Primo tempo Trapani-Benevento, 1-0. Granata in vantaggio grazie al gol di Pagliarulo

Trapani in vantaggio contro il Benevento al termine dei primi quarantacinque minuti. Granata che giocano un primo tempo molto ordinato, concedendo poco o nulla agli avversari e affondando il colpo al momento giusto, chiudendo così il primo tempo sul risultato di 1-0.

La cronaca

Il primo squillo è del Trapani al 17′ con la girata in area di rigore tentata da Piszczek, pallone che finisce di molto alto sopra la traversa. Al 33′ corner battuto da Kragl verso Barba che di testa la mette a lato. Al minuto numero 34′ tenta la botta da fuori Odjer, pallone che termina fra le braccia di Manfredini. Ma al 35′ i granata passano in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa di Luperini che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta arriva Pagliarulo che prima colpisce nuovamente la traversa di testa, ma poi con la punta del piede …









Leggi la notizia completa