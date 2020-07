Passaggio della Campana per i Rotary Club di Marsala e Alcamo

Venerdì sera, 10 luglio 2020 presso la Villa Favorita di Marsala, ha avuto luogo il Passaggio della Campana del Rotary Club di Marsala.

Un evento che ogni anno sancisce la fine di un percorso e l’inizio del nuovo anno sociale. Ecco le cariche per l’anno rotariano 2020/2021: Presidente: Giuseppe Abbate, Presidente uscente: Rino Ferrari, presidente eletto: Daniele Pizzo, Vicepresidente: Salvatore Mancuso, Prefetto: Lucia Campanella, Co-Prefetto: Lucia Sciacca, Segretario: Aldo Galileo, Co-Segretario: Antonio Angileri , Tesoriere: Roberto Mezzapelle, Consiglieri: Salvatore Bottone, Piero Gianquinto, Antonella Fici, Istruttore di club e Delegato Rotary Foundation: Lorenzo Sammartano.

A prendere il posto del Dott. Cesare Ferrari alla guida del Club è il Dott. Giuseppe Abbate. Emozionanti sono state le parole del Presidente uscente Ferrari, il quale ha ricordato tutte le tappe del proprio mandato ringraziando coloro i quali gli sono stati vicino e lo hanno supportato anche in periodi difficili come quelli legati all& …









