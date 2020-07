Neowise, la cometa visibile ad occhio nudo si avvicina alla Sicilia. Le immagini

La cometa Neowise si sta avvicinando sempre di più alla Terra. Scoperta a marzo e diventata visibile a occhio nudo a metà giugno, ha già conquistato gli appassionati di tutto il mondo: sui social ormai impazzano le immagini mozzafiato della sua inconfondibile scia luminosa, che dovrebbe tenerci compagnia fino a inizio agosto.

In Sicilia alcuni fotografi hanno scattato bellissime foto, come Dario Giannobile, che l’ha ripresa, ad esempio, sopra il tempio di Segesta.

Secondo gli esperti dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), fino al 10 luglio la cometa è stata meglio osservabile all’alba, bassa sull’orizzonte di nord-est verso le 4 del mattino. Per queste date si è usato come riferimento il pianeta Venere, che è visibile all’alba e appare come una stella molto brillante della costellazione del Toro.

A partire da questa sera, 11 luglio, è preferibile cercarla di sera sull’orizzonte di nord-ovest, …









Leggi la notizia completa