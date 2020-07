Marsala 2020. Il “manifesto” di Di Girolamo per il bis. Gli ostacoli Adamo, Grillo e Patti (che potrebbe ritirarsi)

Ci siamo quasi, la candidatura del sindaco uscente, Alberto Di Girolamo, è pronta per essere confermata.

A spingere l’intera giunta e i consiglieri comunali del Pd.

Un appello che lanciano al Primo Cittadino a non tentennare, a decidere di lavorare in continuità, partendo proprio dai risultati: “Marsala sta cominciando a cambiare volto, ad assumere il profilo di città sempre più europea. I servizi sono migliorati ed è stata anche attuata un’azione di spending review; la mobilità urbana ha subito una vera e propria rivoluzione copernicana con l’arrivo di 12 nuovi autobus a cui se ne aggiungeranno presto altri 9; diverse opere pubbliche sono state completate o realizzate ex novo.

E poi ancora l’elenco dei fondi europei intercettati e quelli di “Agenda Urbana” e “Area Vasta”.

La firma apposta è quella degli assessori Anna Maria Angileri, Salvatore Accardi, Agostino …









