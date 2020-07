La storia del ricercatore trapanese Giuseppe Salvo. Dopo trent’anni rimane il mistero sulla morte 

E’ una storia dimenticata quella del trapanese Giuseppe Salvo, una vicenda che non tutti ricordano e che rischia di essere dimenticata anche dalle autorità competenti che, invece, dovrebbero dare delle risposta.

Chi era Giuseppe Salvo – Era un biologo trapanese di 42enne, ed era dirigente dell’Istituto Superiore della Sanità. Nel giugno del 1990 era ospite dell’università nazionale di Modagiscio. La notte tra il 17 ed il 18 giugno qualcuno lo uccise. Giuseppe fu trovato senza vita in una cella di sicurezza della caserma della Seconda brigata motorizzata a Mogadiscio, militari agli ordini del dittatore Siad Barre. Il governo somalo fornì subito all’Italia la versione del suicidio, secondo la quale Salvo si sarebbe impiccato usando camicia e pantaloni, fatto che in seguito è stato smentito dall’autopsia.

Il racconto della polizia somala – La polizia di Mogadiscio sosteneva che l’uomo aveva vagato ubriaco nella notte …









