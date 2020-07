Il mezzo antincendio affidato al comune e gestito dal Noe torna al Dipartimento della Protezione Civile. L’amarezza del presidente Rapallo

La cittadinanza di Castelvetrano oggi perde un servizio che negli anni si è contraddistinto nell’espletare numerosi interventi in supporto delle istituzioni e degli organi preposti al Soccorso come i Vigili del Fuoco ,il Corpo Forestale dello Stato e di chiunque avesse bisogno. Il mezzo era arrivato grazie ad un lavoro sinergico che l’allora sindaco Felice Errante e l’allora assessore Paolo Calcara avevano condotto con la Protezione Civile Regionale. A lanciare l’allarme Giuseppe Rapallo del NOE che ci ha segnalato questa triste notizia. “Dopo un’intesa raggiunta tra Dipartimento Regionale di Protezione Civile , Comune di Castelvetrano e Associazione Nazionale Nucleo Operativo Emergenze Castelvetrano abbiamo gestito egregiamente per 9 anni un mezzo adibito a Protezione Civile- afferma Rapallo- siamo intervenuti in svariate e numerose missioni con il mezzo di proprietà del DRPC ma affidato al Comune di Castelvetrano e gestito del …









