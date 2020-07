Il far west felice che perse l’innocenza

Memorie della mia città: l’Eden di Trapani – Il paradiso perduto era un triangolo isoscele incastrato all’ombra della montagna di Erice fra orti, ulivi, mandorli, rovi, e tramonti sanguigni. Col sole che ci metteva un tempo infinito a trafiggere la prateria. Una esperienza mistica con le luci che si spegnevano lentamente su pomeriggi immobili come fotografie. E dipingevano la campagna trapanese di tinte mai viste prima: il verde delle sterpaglie, l’azzurro dei canali, i rovi incendiati dal rosso delle more, la geometrica bellezza di ortaggi trapuntati su anonime contrade. Un lento migrare di colori nutrito dalla meraviglia della scoperta. Una scossa di adrenalina dritta al cuore; l’illusione che tutto ciò sarebbe durato per sempre. Una specie di balzo in avanti aggrappato alle chimere dell’immaginario. Un campionario sospeso in attesa di essere svelato, violato dallo stupore di una infanzia che invece mutava. E segnava col compasso delle ore, …









