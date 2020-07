Gibellina. Comune concede i locali dell’ex scuola elementare “Luigi Pirandello”. Pubblicato l’avviso

Gibellina. É stato pubblicato dal Comune di Gibellina l’avviso per la concessione, a titolo oneroso, dei locali (seminterrato e piano terra), dell’ex scuola “Luigi Pirandello”.

I soggetti beneficiari della concessione saranno individuati tra soggetti giuridici (ditte individuali e/o società) che si occupano di Servizi di Ristorazione, ossia fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione.

Per poter partecipare alla manifestazione d’interesse il soggetto non deve trovarsi in alcuna delle situazioni che comportino il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; non deve aver rinunciato, negli ultimi tre anni, alla gestione di strutture o beni di enti pubblici; e deve essere esente da qualsivoglia causa ostativa riguardanti le disposizioni antimafia.

Sull’importo a base d’asta, fissato a 7.680 euro, le ditte o società interessate potranno presentare la loro offerta con rilancio minimo di 100 euro rispetto alla …









Leggi la notizia completa