Falsi messaggi dell’Agenzia delle Entrate. Allerta della Polizia

Più e più volte abbiamo segnalato i pericolosi attacchi online che arrivano attraverso email che giungono, almeno in apparenza, da parte di enti pubblici o aziende private molto conosciute. L’Agenzia delle Entrate e sue false comunicazioni sono tra i principali strumenti utilizzati da truffatori telematici per accedere abusivamente nei nostri dispositivi.

Il metodo è sempre lo stesso: far credere al destinatario del messaggio che si tratta di una comunicazione istituzionale e fargli cliccare su un allegato che si rivela essere un virus o un file che riesce a far accedere il mittente nel nostro pc, smartphone o strumento connesso.

Ancora una volta la Polizia Postale segnala una campagna massiva di falsi messaggi dell’Agenzia delle Entrate: “attenzione ai messaggi malevoli, questo è un esempio di malware relativo ad una estensiva campagna di attacco ai danni di utenti ed organizzazioni italiane. Le email fraudolente simulano …









