Estorsioni ad imprenditori e commercianti, 9 arresti

A seguito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di questa Procura, questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN) hanno dato esecuzione a un ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di 8 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati, in concorso, di tentata estorsione aggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco e ordigni rudimentali, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà previste dall’art. 416-bis 1 c.p. (reati connessi ad attività mafiose).

A carico di un altro soggetto, è stata emessa ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora in tutto il territorio della Regione Campania.

Il provvedimento in questione trae origine dalle attività poste …









