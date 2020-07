Coronavirus, in Sicilia 123 positivi. Per le discoteche in arrivo la proroga al 31 luglio

Nessun nuovo caso di Coronavirus in Sicilia e nessun decesso. In totale sull’Isola i casi registrati dall’inizio dell’epidemia salgono a 3099, mentre le vittime restano 283. Sono infine 123 gli attualmente positivi.

Sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 1516 tamponi mentre il numero totale è di 235.158. Cinque i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come gli ultimi cinque giorni. In 118 si trovano in isolamento domiciliare (+1).

Nel trapanese – E come per l’intera Regione, anche in provincia di Trapani non si registrano nuovi casi di positività. La situazione rimane stabile ai 3 tre positivi asintomatici, due di Marsala e uno di Mazara.

Risalgono i contagi nel Paese – La situazione Sono 234 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri ma in ben 18 regioni non si registrano morti. I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954.

