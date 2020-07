La rivoluzione nella lotta al coronavirus: non è ancora un test diagnostico, ma permette di avere il risultato in 7 minuti.

Si tratta del tampone rapido, prodotto in Corea, e al momento in sperimentazione in Veneto, e non solo. Su mille tamponi provati, un solo errore.

Il tampone positivo con questo test rapido viene poi confermato con l’analisi microbiologica.

“Una rivoluzione – ha detto il presidente Zaia – E’ come avere una Ferrari dei test”.











