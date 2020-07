Castelvetrano. Mamma Fratino cova le uova sulla spiaggia di Triscina [fotogallery]

Siamo nella spiaggia di Triscina, nel territorio di Castelvetrano (TP). Mamme, bambini, delle uova di uccellino sulla spiaggia, uno strano uccellino. Avvisi, social, stampa, WWF, volontari. Poi si scopre che si tratta di un Fratino, di una mamma Fratino, razza di piccoli uccelli trampolieri migratori rarissimi che nidificano in spiaggia, fra sabbia, sassolini e stecchi di rami e canne.

Si avvisano gli enti preposti, Ripartizione Faunistica, Guarda Costiera e WWF Sicilia Area Mediterranea, che interviene con i suoi volontari, quelli non pagati, che mettono in sicurezza le uova, mentre mamma Fratino gironzola lì intorno. E l’indomani viene fotografata a covarle quelle uova: due più uno poco distante.

Finché scompare, la mamma, un uovo, chissà. Sarà nato un solo fratino. Le altre due uova sono state “abbandonate”, evidentemente non fecondate.

È natura. È vita, nata …









