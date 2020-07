Castelvetrano, il Polo tecnologico torna all’asta: è la sesta volta

Per la sesta volta il Polo tecnologico di contrada Airone di Castelvetrano viene messo all’asta. L’annuncio è stato pubblicato su “Aste telematiche” e la gara si svolgerà dal 15 settembre al 6 ottobre, periodo in cui si potranno presentare le offerte. Il complesso immobiliare e relativo impianto di compostaggio, si estende su un terreno di 123.970 metri quadri ed è stato costruito durante la vita aziendale dell’Ato Tp2 “Belice Ambiente Spa”, società oggi fallita.

In alcune parti il Polo è incompleto: per il trattamento e la valorizzazione delle frazioni provenienti da raccolta differenziata sono state realizzate solo parte delle opere previste nel progetto originario. Il prezzo a base d’asta è di 2.736.660,40 euro. Per cinque volte l’asta – bandita dal Tribunale di Sciacca – è andata a vuoto.

