Castelvetrano, cittadinanza onoraria al Prof. Costanza

Mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 17:30, presso il Teatro Selinus, il Sindaco della Città, dott. Enzo Alfano, conferirà al Professore Salvatore Costanza – su proposta della Società Dante Alighieri Castelvetrano – la cittadinanza onoraria.

Esponente della prestigiosa area degli studiosi della storia moderna, risorgimentale e postunitaria della Sicilia, Costanza è autore di importanti saggi riguardanti la città di Castelvetrano e la figura di Gentile in particolare.

La manifestazione, voluta dalla Civica Amministrazione, è organizzata in collaborazione con la Società Dante Alighieri, con il contributo del Centro internazionale di Cultura filosofica “G. Gentile”, del Centro Studi Usi, Costumi e Tradizioni Medievali “G. Bottone”, del Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte, della FIDAPA Castelvetrano, della FILDIS Castelvetrano, del Gruppo Archeologico Selinunte, di Legambiente Crimiso, del LIONS Club Castelvetrano, del KIWANIS Club Castelvetrano, della Pro Loco “Selinunte”, del Rotary Club “ …









