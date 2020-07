Carabinieri uccisi per ordine di Cosa nostra. Chiesto l’ergastolo per Graviano

La pena dell’ergastolo è stata chiesta dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, nel processo “‘Ndrangheta stragista”, per i boss Giuseppe Graviano e per Rocco Santo Filippone, della cosca dei Piromalli di Gioia Tauro.

Il boss di Brancaccio Graviano e Filippone sono accusati di essere i mandanti dei tre attentati ai carabinieri consumati in provincia di Reggio Calabria fra la fine del 1993 e il gennaio del 1994 (l’ultimo dei tre attentati costò la vita ai carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo).

Secondo l’accusa, gli attentati ai carabinieri, compiuti da Consolato Villani e Giuseppe Calabrò, non avvennero, come stabilito nel processo agli autori materiali, per evitare un controllo da parte dei carabinieri nel momento in cui i due stavano trasportando delle armi, ma furono messi in atto sulla base della strategia stragista elaborata dalla mafia siciliana per colpire e ricattare lo Stato.

Dopo 5 udienze dedicate alla requisitoria del …









