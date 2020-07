Bimbo di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo. Cinque casi in pochi mesi 

Un bimbo di quattro anni è annegato nella piscina di un agriturismo.

E’ accaduto n Emilia-Romagna. Un bimbo di soli quattro anni è morto annegato nella piscina dell’agriturismo Ca’ Laura di Bosco Mesola, in provincia di Ferrara. Si trovava nella struttura insieme alla mamma, quando è finito in acqua e le cause di quanto successo sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. È intervenuto il 118 con l’elisoccorso e gli operatori hanno tentato di rianimarlo, senza riuscirci. Si indaga sulle cause.

La piscina era profonda un metro e trenta centimetri. Quando gli ospiti in acqua hanno notato il bimbo in difficoltà è stato chiamato il 118 che ha subito inviato l’elisoccorso.

Una volta atterrati i soccorritori hanno provato numerose manovre per rianimare il piccolo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Dalle prime ricostruzioni, pare che il bimbo si trovasse con









