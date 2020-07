[Amministrative 2020] La lista civica Gibellina2020SiPuo’ a sostegno del Candidato Sindaco Salvatore Tarantolo

GIBELLINA – La lista civica Gibellina2020SiPuo’ a sostegno del Candidato Sindaco Salvatore Tarantolo , in maniera del tutto inconsueta e rompendo ogni vetusto schema politico , presenta il proprio logo meglio dire il proprio simbolo.

Il Simbolo che distinguerà la nostra lista durante questa campagna elettorale, un Simbolo pensato è voluto da chi ha creduto fin dall’ inizio in questo Progetto, la Stella di Consagra come faro che guidi le scelte politiche amministrative dell ‘ azione di Governo, il colore arancione richiama il coraggio di rompere con i vetusti schemi Politici di Clientelismo Politico a favore di parenti ed amici di consiglieri ed amministratori stessi.

Tagliare quel cordone ombelicale che collega una coalizione ad ambienti economici forti con accordi scellerati che stanno regalando la Città ed i suoi bellissimi spazi ad un imprenditoria che con le scelte amministrative del Governo della Città non dovrebbe avere …









