AIA Trapani, Michele Cavarretta confermato alla guida del Comitato Arbitri Sicilia

Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, riunitosi nei giorni scorsi a Roma, ha deliberato la formazione dei ruoli arbitrali nazionali ed una serie di nomine tra le quali quelle dei Presidenti dei Comitati Regionali e delle relative Commissioni per la Stagione Sportiva 2020/2021.

Per quanto riguarda la Sezione trapanese si è in attesa delle conferme nell’organico della Commissione Arbitri Nazionale di Serie C dell’Arbitro Daniele Virgilio e dell’Assistente Arbitrale Lorenzo Poma.

Infatti il campionato di Serie C è tutt’oggi in itinere con le fasi nazionali dei play off e play out e la relativa stagione si concluderà il 31 Agosto p.v.

Alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie D sono stati confermati:

– Ignazio Crescenti (Arbitro)

– Francesco Piccichè (Assistente Arbitrale)

– Paolo Vitaggio (Assistente Arbitrale)

– Salvatore Damiano (Assistente Arbitrale)

Alla Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque









