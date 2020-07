Affari sporchi sulla pelle dei migranti. Chiuse le indagini per Norino Fratello 

Indagini chiuse per Norino Fratello. L’ex deputato regionale di Alcamo è accusato di aver messo su una rete di cooperative che lucrava sulla pelle dei migranti, gestendo dei centri di accoglienza.

Si tratta di una vicenda che abbiamo raccontato a fondo nei mesi scorsi su Tp24. Qui potete leggere uno dei nostri articoli.

Adesso, si apprende dall’Agi, le indagini sono chiuse e pertanto Fratello e gli altri hanno ricevuto l’avviso relativo.

Sono indagate 14 persone. Tra gli episodi al centro dell’inchiesta, anche quelli relativi alle minacce a Josè Libero Bonomo, avvocato di Alcamo, che aveva preso le difese di Luigi La Rocca, il “pentito” del sistema, che ha permesso di ricostruire la rete messa su da Fratello (noto alle cronache tra l’altro per aver patteggiato una condanna per mafia nel 2006). Poi nel 2018 venne arrestato, appunto, nell’inchiesta Brother.

Le vicende che hanno riguardato Bonomo hanno creato molte tensioni all'interno …









