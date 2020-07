Valderice, rifiuti abbandonati dopo una domenica al mare

Avremmo voluto documentare la bellezza dei tramonti che solo il nostro territorio riesce a trasmettere. Anche oggi. Eppure, per l’ennesima volta, ci si ritrova a riscontrare l’alto tasso di inciviltà dei cittadini. Le immagini allegate giungono direttamente da Lido Valderice dove si fa la conta di sporcizia sparpagliata qua e là lungo il litorale: dalle scarpette lasciate all’interno di un’aiuola, fino al cestino pieno zeppo di rifiuti contornato da tanti altri sacchi e ombrelloni rotti, adagiati comodamente anche lungo l’asfalto.

Stesso scenario anche a Forgia dove la sostanza non cambia: anche qui l’immondizia è meticolosamente chiusa in un sacchetto della spesa. C’è chi, invece, preferisce poggiare le buste è un salvagente nelle postazioni dei cestini ancora da installare.









