Uno sguardo d’intorno/ parte 1 Ma come se la passano fuori da Castelvetrano?

Ma che succede a nord, sud, est ed ovest dell’ex capitale del Belice, la piccola Parigi, la meravigliosa Castelvetrano, gattopardo decaduto al rango di città delle fratte e dell’abbandono istituzionale, dell’Ospedale ridimensionato, dei teatri in svendita, degli immobili inutilizzati e dei fondi mai reperiti neanche dagli amici di governo?

Diciamo che c’è Campobello di Mazara che apre un teatro, lo intesta, lo inaugura e pure prova a farlo funzionare, se non fosse per il Covid che ci rinchiude tutti in casa. Tre Fontane non sarà Acapulco ma il senso civico e la pulizia sembrano in qualche modo dare lezione alla nostra spocchia di Città che, diciamocelo, spesso, ai tempi d’oro, si accaniva sui “paesi” limitrofi. Girandoci in auto ti viene da dire: “Ma perché questi furono più sperti dei triscinari e lasciarono …









