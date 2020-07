Tre opere dell’artista castelvetranese Giovanni Puntrello in mostra alla Bias di Palermo

L’ artista Giovanni Puntrello dopo lo spazio avuto su Sky arte – tv , ritorna con il progetto ” Rievocazioni ” che presentera’ oggi pomeriggio alle ore 17.00 presso il Loggiato San Bartolomeo di Palermo dove si svolgera’ l ‘ inaugurazione della BIAS, la Biennale d’arte sacra promossa dall’avvocato Chiara Modica Donà dalle Rose.Con il suo progetto tematico Rievocazioni egli evidenzia il legame forte che la sua scultura possiede con il passato. Le sue sculture si sviluppano mediante un carattere sobrio, perché Giovanni Puntrello lavora la pietra con estrema delicatezza per preservarne l’integrità. Le pietre covano in sé una forza misteriosa di antichi popoli,dei miti, dei canti, delle danze e di mille altre cose di quegli antichi uomini, vissuti nel tempo degli dei, non sappiamo nulla, ma attraverso i tratti dei volti,& …









