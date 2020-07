“Trapani Urbs Invictissima”: alla scoperta del porto

Nona puntata della rubrica storica che approfondirà le origini dei quartieri trapanesi: un ritorno al passato per conoscere meglio la storia della città dei due mari e delle strade che quasi ogni giorno percorriamo.

La città di Trapani è conosciuta soprattutto per essere una città-porto, appellativo dato a pochissime centri in Italia. Viene denominata così perché il Porto ha una posizione centrale rispetto al Mediterraneo e risulta essere ideale per lo scalo di traffici commerciali e di passeggeri che attraversano il Canale di Sicilia. La città si sviluppò completamente attorno ad esso, anticamente nato come antico sbocco commerciale per Eryx – il monte Erice – ma nella storia venne utilizzato da numerose civiltà. Ricordiamo, ad esempio, i Fenici – che chiamarono il Porto “Darban”, cioè formato ad angolo acuto – i Cartaginesi, che costruirono il Cantiere Navale & …









Leggi la notizia completa