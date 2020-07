Santa Sofia, una sconfitta per l’umanità

di Massimo Jevolella

Ottantacinque anni fa Kemal Atatürk l’aveva trasformata in un museo. Aveva fatto scrostare gli intonaci che per secoli avevano nascosto gli splendidi mosaici bizantini che l’adornavano. Aveva restituito agli sguardi di tutti la meravigliosa basilica cristiana di Aghia Sofia (Santa Sapienza) che i sultani ottomani avevano convertito in moschea. Nel 2011 l’Unesco l’aveva dichiarata Patrimonio dell’umanità. E nel 2014 Papa Francesco, dopo aver pregato accanto al Gran Muftì musulmano nella Moschea Blu, l’aveva visitata, soffermandosi a lungo in atto di profonda ammirazione. Ma oggi tutto è cambiato. Erdogan, il nuovo sultano turco, ha voluto così. Il grande sogno di un tempio sacro per tutti, aperto a tutti, credenti di ogni fede e non credenti, è finito, e forse per sempre. Santa Sofia è di nuovo una moschea. Uno spazio riservato a pochi. E così l’umanità è sconfitta. E il fanatismo identitario di …









