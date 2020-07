Presentato all’Alberghiero di Erice il progetto Cucota

Culture and communication of taste, è il progetto che promuove in Europa la diffusione delle cultura del gusto, in particolare presso le scuole secondarie, che è stato presentato all’Istituto Alberghiero “Florio” di Erice, con una giornata di lavori denominata “Educare al cibo per narrare la gastronomia, gli alimenti, la terra”.

L’evento finale del progetto, svoltosi a Palazzo Sales, a Erice Centro Storico, era rivolto a chef, ristoratori, docenti, studiosi della cultura del cibo e del suo legame con il territorio, inevitabilmente interessati al manuale scritto da studiosi e ricercatori universitari europei, che è stato presentato dal prof. Gianfranco Marrone del Dipartimento Cultura e Società dell’Università di Palermo. Del partenariato CUCOTA, composto da tre scuole superiori specializzate nel settore dell’enogastronomia, l’IPSSEOA ‘I. e V. Florio’ di Erice era capofila del progetto; le …









Leggi la notizia completa