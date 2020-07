Porto Palo di Menfi. Una Bandiera Blu-fala? / 3

Come anticipato già ieri, oggi proseguiamo con la terza delle cinque tappe di approfondimento sulle criticità legate alla 24esima ‘Bandiera Blu’, data dalla Fee, alle spiagge delle frazioni balneari di Menfi (Ag), con la replica del vice sindaco di Menfi.

LA REPLICA DEL VICE SINDACO – Dalla breve chiacchierata – intrattenuta col vice sindaco di Menfi, Ludovico Viviani, a margine dell’issa bandiera del 5 luglio scorso è emerso che alcune criticità legate agli imperativi richiesti dalla Fee sono al momento insormontabili: la raccolta differenziata in spiaggia, ad esempio “non si può fare” a detta del secondo cittadino. Il perché non si possa ottemperare ad uno dei parametri obbligatori per ottenere il vessillo blu resta un mistero. Altro obbligo altra mancanza: la presenza di spogliatoi e bagni pubblici: “abbiamo speso – continua Viviani – 2.500 € nel 2019 per affidare la …









Leggi la notizia completa