Pantelleria, il PD interviene sul mancato servizio ambulatoriale per i malati oncologici 

Sul mancato servizio ambulatoriale per i malati oncologici di Pantelleria interviene il portavoce del Partito Democratico Giuseppe La Francesca.

“Non possiamo tollerare che il servizio ambulatoriale per i malati oncologici venga prestato telefonicamente da Castelvetrano e non più a Pantelleria ogni quindici giorni – dichiara La Francesca -“.

“I tanti malati oncologici presenti sul nostro territorio hanno il sacrosanto diritto di poter svolgere i controlli periodici, dove fra l’altro vengono anche prescritti medicinali, in loco e non attraverso una semplice telefonata, dovendo già subire con le proprie famiglie il grave disagio di doversi

spostare sulla terraferma per effettuare le sedute di chemio e radioterapia; è chiaro come non

possono e non devono essere lasciati da soli anche in questo semplice ma essenziale servizio – continua -.

"Esprimiamo pertanto massima vicinanza e supporto ai malati oncologici e all'Associazione A.M.O. che da anni ormai …









