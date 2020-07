Panta Rei e Comitato genitori insieme per la libreria itinerante “La Banca del Libro”

“Ogni libro è un viaggio che ti libera e ti arricchisce”…e questo lo sanno bene i lettori e, soprattutto, i componenti dell’associazione castelvetranese “Panta Rei” che, da qualche anno, ha dato vita ad una iniziativa molto curiosa e interessante, qui a Castelvetrano.

Si chiama “La Banca del Libro” e su Facebook è facile trovare la loro interessantissima pagina, ricca di recensioni dei libri più gettonati, test, curiosità culturali e ultime notizie che vi terranno aggiornati sul mondo dei libri.

In tutti i Paesi, specie quelli del Nord Europa, una delle opportunità più “appetitose” per i lettori incalliti è data dallo scambio dei libri: un’opportunità unica per regalare e ragalarsi letture sempre nuove e variegate.

La Banca del Libro a Castelvetrano offre agli associati (con una quota di soli 5 euro annuali) la …









