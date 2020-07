Moria di pesci nel fiume Olona, Legambiente: “Basta trattare il fiume come un collettore fognario! Serve un monitoraggio costante e l’accertamento delle responsabilità”

Rabbia e frustrazione per l’ennesimo scempio compiuto sull’Olona: questi i sentimenti espressi dai circoli di Legambiente lungo l’asta dell’Olona, dopo la moria di pesci che ha interessato un grande tratto di fiume.

In occasione del Big Jump, la giornata europea dedicata alla qualità delle acque dei fiumi, Legambiente accende nuovamente i riflettori sul fiume Olona, con un tuffo simbolico nel “lido” dei Mulini di Gurone a Malnate.

Fatte le dovute segnalazioni agli organismi preposti – Ats, Arpa Lombardia, società Alfa, Provincia di Varese, polizia provinciale e Carabinieri forestali – ancora nessuno ha dato risposte sulle cause che hanno portato alla morte della fauna ittica. Cosa sia successo rimane un mistero che fa infuriare gli ambientalisti, a maggior ragione essendo venuti a conoscenza di sopralluoghi effettuati sopra …









