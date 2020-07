Mazara, comincia una rassegna teatrale per i bambini

Si svolgerà a Mazara del Vallo, dal 17 luglio al 21 agosto, ogni venerdì, alle ore 18.30 di questa estate 2020, nell’Atrio di Santa Caterina, presso l’IC Borsellino-Ajello, 3, a Mazara del Vallo per IN SCENA/ESTATE – teatro per bambini, un progetto dell’Associazione Oliver, sostenuto dal Comune di Mazara del Vallo e inserito nella programmazione estiva della città.

IN SCENA/ESTATE, è una rassegna nata per regalare ai bambini e alle famiglie momenti condivisi di bellezza e di ritrovata normalità, dopo i mesi anomali appena trascorsi. Una programmazione che tocca diversi generi teatrali per offrire agli spettatori un’esperienza immersiva e totalizzante intorno alla messa in scena e alla narrazione.

Gli spettacoli in calendario sono curati da compagnie specializzate in teatro per i giovani e progettati per essere svolti all’aperto, come la compagnia de Il Teatro degli Spiriti, Quintoequilibrio e Collettivo …









Leggi la notizia completa