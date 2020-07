Matteo Salvini confonde Trapani con Gallipoli. Scivolone per il leader leghista

Clamoroso buco nell’acqua di Matteo Salvini. Il leader della Lega, infatti, tramite i propri canali social ha ripreso una notizia lanciata di Dagospia secondo cui un pakistano, a Gallipoli, avrebbe provato a molestare una donna abbassandosi i pantaloni. Peccato che le immagini allegate facessero riferimento al fatto di cronaca avvenuto a Trapani lo scorso 21 Gennaio: l’uomo in questione, infatti, girò nudo per strada dalle prime luci dell’alba. L’episodio si risolse con l’arresto dello stesso al termine di una colluttazione con i Carabinieri.

Il commento di Salvini a supporto delle immagini sul post: «Che orrore, che schifo. Con la Lega al governo è stata garantita più sicurezza e protezione per tutte le donne vittime di violenza, grazie al Codice rosso. Mi auguro che anche la giustizia faccia la sua parte: nessuna tolleranza per questi stupratori inqualificabili».









