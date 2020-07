Marsala, i controlli dei vigili sulla movida: tre locali multati, ecco perchè 

Fine settimana di lavoro intenso per i vigili urbani di Marsala, che hanno effettuato diversi controlli sulla movida di venerdì e sabato sera e controllato diversi locali.

Solo ieri, sono stati controllati 76 esercizi commerciali e locali pubblici per la verifica del rispetto delle norme di distanziamentio anti Covid.

Quello che è più importante, un locale è stato multato perché aveva occupato suolo pubblico in eccesso rispetto alla concessione comunale.

Altri due locali sono stati multati con una sanzione di 200 euro per i due titolari, perchè vendevano bevande alcoliche da asporto, contravvenendo all’ordinanza sindacale che invece lo vieta.

Ieri sera erano ben tre le pattuglie impegnate in questi controlli. E hanno trovato anche il tempo per fermare 16 veicoli. Un automobilista è stato multato perché guidava senza cintura di sicurezza.









