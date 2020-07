Marsala 2020, Gandolfo (Articolo Uno): “Tra continuità e discontinuità, lo scenario è complicato” 

Le amministrative di Marsala si avvicinano a passo veloce. Le candidature sono quasi tutte definite e rese pubbliche. I volti sono già sulle pagine dei giornali e le dichiarazioni di sostegno girano sui social. Nel versante del centrosinistra rimangono quesiti senza risposta.

Cosa farà il sindaco uscente? si presenterà per la riconferma come suo diritto o toglierà il disturbo?

E gli altri che da tempo hanno preso le distanze dalla sua amministrazione chi sosterranno? Hanno già confezionato una autonoma proposta di candidatura o sono disposti a discuterne insieme?

La discesa in campo di Andreana Patti, attuale assessore nella giunta del sindaco di Trapani, contribuisce a complicare lo scenario.

Tra continuismo amministrativo rivendicato e auspicata discontinuità nella guida, si consuma un braccio di ferro che rischia di fare molto male alle aspettative di vittoria.

Nella contesa che si trascina ormai da mesi, il merito del …









