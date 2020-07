L’odio social di Salvini: una foto scattata a Trapani che non c’entra nulla … 

Nuova puntata della campagna di odio scatenata sui social dal leader della Lega Matteo Salvini. Per raccontare un episodio avvenuto in Puglia (un uomo, pakistano, in giro nudo per strada a molestare persone) ha utilizzato un’immagine … che riguarda Trapani.

Si tratta di una foto che abbiamo pubblicato su Tp24 quando abbiamo raccontato il triste caso di un uomo che era andato in giro nudo per Trapani, bloccando il traffico, e creando molta meraviglia tra le persone, con i Carabinieri in gran difficoltà per cercare di bloccarlo.

La notizia, dello scorso Gennaio, la potete leggere cliccando qui.

E insomma: un triste episodio, avvenuto a Trapani, che riguardava un uomo con problemi psichici, diventa per Salvini l’immagine per commentare un un episodio avvenuto in Puglia.

Per la cronaca, si è trattato di un uomo di 35 anni, proveniente dal Pakistan che, in evidente stato di confusione mentale, si è abbassato i …









