La musica del Grup Yorum, la poesia di Nazim Hikmet, i racconti di Sait Faik, e la Turchia di ieri e di oggi. Intervista a Fabrizia Vazzana

La notizia non ha avuto molto risalto nei media occidentali in quei giorni complessi dell’emergenza covid-19: giovedì 7 maggio è morto İbrahim Gökçek, uno dei membri del gruppo musicale turco Grup Yorum, gruppo molto noto e apprezzato in Turchia. Gökçek aveva 40 anni e per 323 giorni aveva portato avanti uno sciopero della fame per protestare contro il governo; sempre per sciopero della fame in segno di protesta ad aprile erano morti Helin Bölek e Mustafa Koçak, entrambi, 28enni, cantanti dello stesso gruppo. La moglie di Gökçek, Sultan Gökçek, è ancora incarcerata insieme ad altri membri del gruppo.

Grup Yorum era stato accusato dal governo di Recep Tayyip Erdoğan di collaborare con il Fronte rivoluzionario della liberazione popolare, un partito di estrema sinistra considerato un’organizzazione …









Leggi la notizia completa