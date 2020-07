Il “jass”, dagli albori alla sua evoluzione… Due “siciliani” fra i protagonisti

Tre giorni di jazz a Mazara del Vallo. Impensabile, un sogno che si avvera. Ed invece il 6, 7 e 8 dicembre 2019 nell’inconsueta cornice di un’officina, quella di Essepiauto, lo scorso inverno si è svolta una manifestazione, il “Blu jazz festival”.

Un’idea nata una sera quasi per gioco nel corso di una cena tra amici e divenuta realtà, tutto grazie al maestro Fabio Crescente coadiuvato da Paolo Tedesco, Essepiauto appunto, e dall’azienda Sound Power.

Sul palco allestito all’interno dell’officina si sono esibiti grandi nomi del panorama jazz italiano come Bosso-Ariano-Bulgarelli, il violino trapanese di Mauro Carpi, il duo Trentacoste-Guaiana chitarra e voce anche loro siciliani, il pianista Luca Filastro, gli Eba Trio, Leo de Santi, e la band tower of the Groove.

La manifestazione ha riscosso un notevole successo nonostante sia stata pensata, allestita e realizzata in poco …









Leggi la notizia completa