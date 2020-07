Hamilton vince il secondo Gp d’Austria del 2020. Disastro Ferrari

Hamilton vince il Gp di Stiria al RedBullRing. Il campione inglese raggiunge quota 85 vittorie e ora si trova a meno 6 dal record di Micheal Schumacher.

Dietro ad Hamilton il compagno di squadra Bottas a completare la prima doppietta Mercedes dell’anno. Terzo Verstappen che ci ha provato in tutti i modi nel finale a difendere la posizione sul finlandese, con un sorpasso da antologia anche se poi la velocità di Bottas lo ha costretto a cedere il passo.

Disastro Ferrari – In Austria la gara della Ferrari è un vero disastro, dura poche centinaia di metri a causa di un errore di Charles Leclerc che in un solo colpo pone fine alla sua gara e a quella del compagno di squadra Sebastian Vettel. Onesto Leclerc, ma non poteva fare altrimenti, a prendersi la responsabilità dell’incidente e a chiedere scusa a Vettel e alla squadra. …









