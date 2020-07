Coronavirus fermo in Sicilia, meno contagi nel Paese. 12,5 milioni i malati nel mondo

L’epidemia da Coronavirus in Sicilia ieri non ha registrato nessun nuovo contagio e nessun decesso.

Sull’Isola in totale i casi registrati da inizio pandemia sono 3.099 e le vittime restano 283. Sale di due unità il dato dei guariti (2.693) e scende il numero di attualmente positivi (123). Invariato il numero dei ricoveri, sono sei, mentre nessun siciliano si trova in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 117.

Nel trapanese la situazione è sempre stabile. Sono sempre tre i casi positivi, due a Marsala, le due donne rientrate una da Bergamo e una da Varese, e uno a Mazara un marittimo di circa

I dati nazionali – Sono 188 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore, in calo rispetto ai 276 di ieri (-88). Le vittime sono 7 (4 in Lombardia), contro le 12 di ieri. I casi totali salgono a 242.827, i morti a 34.945. Dei nuovi contagiati 67 sono in Lombardia (35,6%) e 47 in Emilia Romagna. …









