Confesercenti: “Male in Sicilia la prima settimana di saldi”

I negozianti siciliani tranne quelli di qualche localita’ turistica, hanno considerato positiva la conferma dell’avvio dei saldi ad inizio luglio. Il trend delle vendite resta comunque insoddisfacente.

Alla domanda “Come giudica l’andamento della prima settimana di saldi estivi rispetto allo scorso anno?”, il 63,76% risponde “negativo” mentre il 26,09% giudica il peso delle vendite “ininfluente” rispetto a quanto maturato lo scorso anno. Solo un 10% da’ commenti positivi. Ma a fare riflettere sono anche le perdite dichiarate dagli imprenditori. Agli intervistati e’ stato chiesto di quantificare il calo subito. Non tutti sono stati in grado di farlo ma il quadro che emerge da chi c’e’ riuscito, e’ sconfortante: il 32 per cento ha dichiarato una perdita del 30%. Il 23 per cento degli intervistati di “oltre il 30% e il 27,5 per cento, una diminuzione di “piu’ del 50%& …









