Cassa integrazione, Petrotta (Inps Sicilia): “Erogati 404mila pagamenti”

“La stragrande maggioranza dei lavoratori Inps della Regione Sicilia sono andati in smartworking. I primi giorni sono stati difficili, poi abbiamo avuto buone risposte dal personale. Abbiamo avuto un incremento di produzione e produttività. Il contatto con il pubblico si è ridotto, ma è stato fatto un collegamento telefonico adeguatamente presidiato. Con la cassa integrazione in deroga siamo partiti in ritardo, il coinvolgimento della Regione non è stato dei migliori. Noi abbiamo siamo riusciti già a erogare 404mila pagamenti. La risposta del personale è stata soddisfacente”, così la direttrice regionale di Inps Sicilia Maria Sandra Petrotta.











