Calandra & Calandra: la storia del duo alcamese pop folk, star di Youtube, approda sulla tv nazionale grazie ad una serenata (Video)

Martedì 14 luglio alle 20.20 a La Dedica, nuovo programma di Rai Tre dedicato ai cantanti di musica popolare di tutt’Italia

Si intitola La Dedica il nuovo programma di Rai 3, in onda in prima serata che martedì 14 luglio, alle 20.20, porterà sulla tv nazionale la storia dei Calandra & Calandra, il duo pop folk alcamese campione di visualizzazioni su Youtube. Ideato e condotto da Pino Rinaldi, con la regia di Fabrizio Berruti e la collaborazione di Raffaele Festa Campanile, La Dedica è la trasposizione televisiva delle serenate di un tempo e delle dediche radiofoniche, il tutto rivisitato in chiave moderna.

A far guadagnare spazio nel nuovo format al duo composto dai fratelli di Alcamo, in provincia di Trapani, Giuseppe e Maurizio Calandra è stata la serenata “Nun Viu l’ura& …









Leggi la notizia completa