A Marsala un giovane si  è “impadronito” di un’edicola votiva 

Un’edicola votiva diventata una specie di spazio personale. Accade a Marsala, in Via Trapani. Siamo all’altezza di San Michele Rifugio.

Lì, un giovane, di colore, da qualche giorno sta seduto proprio dentro l’edicola votiva, come si vede nella foto. Dalle segnalazioni che arrivano a Tp24, si tratta dello stesso soggetto che si è impadronito nei locali attigui alla chiesa di San Michele Rifugio, creando malcontento tra la popolazione.

“E’ un segno di mancato rispetto della nostra religione” lamenta a Tp24 Giovanni. Probabilmente nessuno avrà spiegato al giovane cosa rappresentano le edicole votive, le “fiureddre”, per il sentimento religioso dei siciliani e dei marsalesi in particolare.









