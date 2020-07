Valderice, il sindaco Stabile incontra i lavoratori della Cooperativa Badia Grande

Il Sindaco di Valderice, Francesco Stabile, ha incontrato presso il Comune di Valderice una delegazione dei lavoratori della Cooperativa Badia Grande di Trapani.

I lavoratori, a gran voce, chiedono e denunciano il mancato pagamento degli stipendi degli ultimi mesi.

È stato comunicato loro, che l’Ente ha provveduto finora alla liquidazione di tutte le fatture pervenute, e che, al momento, non vi sono somme o procedimenti di pagamento sospesi.

I servizi che Badia Grande svolge nell’ambito del territorio comunale, riguardano l’accoglienza degli immigrati al servizio Sprar, di cui è titolare il comune di Valderice, e il servizio di assistenza domiciliare anziani finanziato con fondi del bilancio comunale.

I lavoratori sono stati rassicurati che, nel caso la situazione non dovesse risolversi in breve tempo, così come prevede il contratto stipulato con la stessa cooperativa, si provvederà ad effettuare un intervento sostitutivo di pagamento ai sensi di legge.









