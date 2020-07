Triscina, ripristinata dal WWF l’area nidificata dal Fratino

Sono state rimosse stamattina rete e nastri di protezione a tutela dei nidi di Fratino (Charadrius alexandrinus), nell’area individuata presso la strada 89 a Triscina di Selinunte. Alla presenza del Presidente del WWF dell’Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, si è proceduto a un ripristino dell’area che era stata appositamente circoscritta nelle settimane scorse per proteggere le uova di Fratino che ha deposto in quel tratto di costa.

La messa in sicurezza delle uova era avvenuta grazie alla segnalazione di una residente che, dopo aver letto l’articolo del fratino pubblicato da CastelvetranoSelinunte.it, in collaborazione al biologo Antonino Barbera, aveva segnalato la presenza delle uova. Barbera si attivò e, insieme al WWF Area Mediterranea, è stato possibile procedere alla realizzazione di questa recinzione.

Il monitoraggio di Barbera e Dylan Pelletti del WWF è durato circa 2 settimane al termine del quale si è potuto …









Leggi la notizia completa