Trapani, spaccio di droga. I carabinieri arrestano due persone

Nella giornata del 9 luglio 2020, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, con il supporto di personale della Stazione di Trapani – Borgo Annunziata e del Nucleo Cinofili di Palermo – Villagrazia, nel corso di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, MONTELEONE Davide, cl.93 con precedenti di polizia e TAORMINA Matilde, cl.74, entrambi trapanesi.

Nello specifico, le perquisizioni effettuate, sia personale che domiciliare, grazie al fondamentale supporto dei pastori tedeschi Mike e Diana, hanno consentito il rinvenimento di complessivi 160 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in 85 dosi, 7 grammi circa della medesima sostanza non ancora confezionata, la somma contante di 5.250,00 euro, da ritenersi verosimilmente profitto dell’attività illecita e 1 bilancino di precisione, abilmente occultati all’interno dell’abitazione occupata dagli arrestati.

Tutto lo stupefacente, insieme alle banconote, è









