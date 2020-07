Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Castelvetrano con Interrogazioni su tributi e sulla Zes, nuove aliquote Imu e mozioni su PUC

Il presidente del consiglio comunale di Castelvetrano, Avv. Patrick Cirrincione ha convocato per la giornata di mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 9,30, una seduta del massimo consesso civico. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale, le adunanze del Consiglio comunale si svolgeranno presso l’Auditorium “G.B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente “Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà.

Questi i punti all’ordine del giorno:

“Interrogazioni: prot. n. 19/Pres/2020 – Tributi locali; prot. 20/Pres/2020 – Mancata candidatura per la Z.E.S.; prot. n. 26058/2020 – Centri comunali di raccolta (CCR) mancata partecipazione all’Avviso; prot. n. 26676/2020 – misure poste in essere ai fini della sicurezza sul lavoro e misure straordinarie adottate come prevenzione emergenza sanitaria Covid-19; prot. n. 27637/2020 – Utilizzazione locali CE.DI. (ex Gruppo 6 GDO) …









