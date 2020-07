Ruba alimentari al supermercato: denunciata giovane di origini romene

“Furto”: è questo il reato di cui dovrà rispondere una trentatreenne Romena, proveniente dalla provincia di Chieti.

Il 9 luglio, un Appuntato in servizio al Comando Provinciale dei Carabinieri di Macerata, libero dal servizio ed in abiti civili, mentre provvedeva agli acquisti domestici presso un noto supermercato della città, notava una giovane che con fare disinvolto prelevava diversi prodotti alimentari e di abbigliamento e, anziché riporli nel carrello della spesa li riponeva nella propria borsa.

Il militare alla vista dell’impropria modalità, insospettito, interrompeva la spesa per osservare e verificare che la donna pagasse quanto prelevato dagli scaffali.

Il sospetto però, era più che fondato, difatti, alla cassa l’insolita “shopper” proseguiva dritto senza pagare. Il carabiniere, quindi fermava la donna e, congiuntamente all’equipaggio di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata, …









