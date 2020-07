Nuovo presidente per il Rotary Club di Alcamo

E’ l’avv. Giuseppe Coppola (nella foto), il nuovo Presidente del Rotary Club of Alcamo.

L’avv.Coppola è subentrato al dott.Maurizio Bambina.

Think Different è lo slogan scelto dal neo Presidente Coppola per l’anno sociale 2020/21, in linea con la politica del Direttivo che sarà innovativa, dinamica, ambiziosa, ma sempre rivolta al perseguimento dei principi rotariani.

L’avv.Coppola, che è il più giovane Presidente del Distretto Sicilia Malta, ha anche annunciato un gemellaggio con un Rotary club di Londra, stante i suoi stretti rapporti con la City londinese.

Il direttivo è un mix di giovinezza e freschezza, rappresentata da i Segretari Antonino Pugliesi e Stefania Scuto, da i Prefetti Caterina Brucia e Saverio Rubino e di saggia esperienza incarnata da i Vice Presidenti Rocco Cassarà, Pietro Catania, Antonino Di Lorenzo e Luigi Culmone.









