Marsala, il sindaco prende visione del progetto per eliminare i passaggi a livello

Importante incontro in videoconferenza a Palazzo Municipale di Marsala. Al sindaco Alberto Di Girolamo sono stati illustrati i progetti con i quali la Rete Ferroviaria Italiana – RFI procederà alla soppressione di diversi passaggi a livello nel territorio comunale. Una progettualità corposa che migliorerà la percorribilità dei treni e renderà finalmente fluida la circolazione veicolare in punti nevralgici della città. “Come in quello di via Lipari, che occupa il primo posto nella graduatoria dei passaggi a livello da eliminare, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Sono opere pubbliche essenziali per lo sviluppo della nostra città e, in verità, ho potuto riscontrare notevoli passi avanti rispetto a Novembre scorso, quando ho incontrato a Roma i responsabili della RFI”. E le Ferrovie, oggi, erano rappresentate dai dirigenti Calogero Parla e Clara De Gregorio, dall’ing. Giovanni Nardella (progettista) e dall’ing. Nicola Scarpitta (RFI …









